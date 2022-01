Gần 100 cơ sở mầm non ở TP.HCM phải giải thể vì dịch COVID-19

Ngày 19/1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức cuộc họp giao ban triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm học 2021 - 2022 của ngành giáo dục mầm non thành phố.

Tại cuộc họp, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, TP.HCM có 622 cơ sở giáo dục mầm non được sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch; 1.331 cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động từ 3 đến 6 tháng, gồm 468 cơ sở công lập, 863 cơ sở ngoài công lập và 1.766 cơ sở độc lập. Số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giải thể là 20 trường và 79 nhóm lớp.