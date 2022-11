Gần 1.000 cơ sở vi phạm PCCC bị Công an Hà Nội đình chỉ hoạt động

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, tính từ ngày 15/10- 12/11, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn Thành phố là 132.178 cơ sở (tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm 15/10), bao gồm các cơ sở thuộc các phụ lục I,II,III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; cơ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cơ sở trong khu dân cư và được phân cấp quản lý theo quy định.

Về kết quả kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, trong 1 tháng, Công an thành phố đã kiểm tra 65.887 cơ sở (đạt 50% chỉ tiêu toàn đợt). Qua kiểm tra, phát hiện, ban hành 3.522 quyết định xử phạt xử phạt trên 4.431 hành vi vi phạm, với tổng số tiền phạt: 28.826.750.000 đồng. Đồng thời, tham mưu chính quyền các cấp ban hành 18.520 văn bản kiến nghị, tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở...

Nói về vấn đề nêu trên, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết: “Lực lượng Công an các cấp cần tiếp tục quán triệt triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 513 của Bộ Công an và văn bản số 3447 ngày 17/10/2022 của UBND Thành phố; tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC….