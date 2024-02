Gameshow không thể trông mãi vào chiêu trò

Được dự đoán cạnh tranh trực tiếp với Anh trai vượt ngàn chông gai là gameshow âm nhạc thực tế Anh trai say hi. Lam Trường, Đan Trường, Bằng Kiều, Ưng Hoàng Phúc, Hiếu Thứ Hai là những cái tên có mặt trong danh sách dự đoán mà ê-kíp tung ra.

Đây là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Trung Quốc Call me by fire. Tương tự sân chơi Chị đẹp, Anh trai vượt ngàn chông gai tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công hay nhạc công… Các khách mời có độ tuổi từ 30 trở lên.

Sau Tết Nguyên đán, VTV thông báo phát sóng loạt gameshow mới với chủ đề đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khán giả. Sàn chiến giọng hát mùa 6 lên sóng từ 29/2 trên VTV3, với 20 tập.

Nhà ta là nhất là chương trình giải trí mới toanh dành cho gia đình, thông qua những trò chơi vừa truyền thống vừa hiện đại cả vận động lẫn trí tuệ, cảm xúc.

Mỗi tập sẽ có 3 gia đình tham gia. Mỗi gia đình có 3 đến 4 thành viên của các thế hệ từ ông bà, cha mẹ, con cái từ 6-18 tuổi. Ngoài các vòng thi đấu chính thức còn có vòng thi đặc biệt mang đến cơ hội nâng cao giải thưởng cho đội chiến thắng.

Chương trình do bộ ba diễn viên hài được yêu mến Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm và Võ Tấn Phát dẫn dắt. Tập đầu tiên lên sóng từ 3/3.



Loạt gameshow mới chuẩn bị ra mắt trong năm 2024

Chương trình truyền hình thực tế về đề tài gia đình nổi tiếng của Trung Quốc Super mom được Việt Nam mua bản quyền và sản xuất với tên gọi Mẹ siêu nhân, dự kiến lên sóng ngày 16/3 trên VTV3. Chương trình xoay quanh hành trình nuôi dạy con cái của những người mẹ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.

7 năm sau mùa Vietnam’s next top model all star năm 2017, Vietnam’s next top model (Người mẫu Việt Nam) trở lại vào năm 2024. Chương trình truyền hình thực tế về tìm kiếm và đào tạo người mẫu hứa hẹn thu hút khán giả, tuy thế đây cũng là sân chơi tạo ra nhiều tình huống tranh cãi giữa các người mẫu trong nhà chung.