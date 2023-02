Game show có còn hấp dẫn?

Vietnam Idol 2023 sẽ do nhà sản xuất Cát Tiên Sa thực hiện, trong khi The voice 2023 - từng là chương trình tạo tiếng vang cho Cát Tiên Sa, sẽ do VTV cab thực hiện.

Dù cả 2 đơn vị tổ chức đều có kinh nghiệm trong việc sản xuất game show nhưng quyết định chọn 2 chương trình cũ đã phải tạm ngưng vì không còn ăn khách để sản xuất trở lại, khiến dư luận quan tâm.

Vietnam Idol ra mắt năm 2007 và nhanh chóng nổi tiếng khi giới thiệu đến công chúng nhiều giọng hát hay như: Phương Vy, Quốc Thiên, Trà My, Thảo Trang, Uyên Linh, Văn Mai Hương… Từ mùa thứ tư vào năm 2012, chương trình bắt đầu "giảm nhiệt" và chính thức khép lại sau mùa giải năm 2016.