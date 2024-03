Game cờ bạc tung hoành trên mạng: Thanh toán dễ, xóa sổ khó

Trong năm 2023, kho ứng dụng Google Play Store đáp ứng yêu cầu khá tốt, thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ đối với yêu cầu của Bộ TT&TT đạt tỷ lệ từ 70-80% (tăng 55% so với năm 2022), kho ứng dụng App Store của Apple mới đáp ứng được khoảng 50% yêu cầu và thời gian thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ còn kéo dài.

Riêng Facebook, mặc dù Bộ TT&TT đã tiến hành làm việc, nhưng nền tảng mạng xã hội này vẫn chưa triển khai hiệu quả, đặc biệt trong việc sử dụng công nghệ AI để tự động rà quét, chặn quảng cáo đối với game cờ bạc, đổi thưởng. Đơn cử quảng cáo vẫn xuất hiện ngày càng thường xuyên trên nền tảng với rất nhiều hình thức.

Theo các chuyên gia, để xử lý được game cờ bạc, cá cược trên mạng cần có sự vào cuộc của Bộ Công an và các bên liên quan. Đáng chú ý, thời gian qua, lực lượng công an đã triệt phá liên tục các đường dây đánh bạc trực tuyến. Cụ thể, theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, 3 năm qua, lực lượng công an đã triệt phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Công an các địa phương gần đây liên tiếp phát hiện và triệt phá các đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, nhiều trang game cờ bạc và cá cược vẫn ngang nhiên tồn tại đầy thách thức.