Game Black Myth: Wukong có gì mà công ty Trung Quốc cho nhân viên nghỉ làm để 'nghiên cứu'?

Trò chơi hành động này còn gây ấn tượng trên thị trường khi bán được gần 1,2 triệu bản trước khi ra mắt.



Thành tích của Black Myth: Wukong sánh ngang với "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", tựa game hồi tháng 5-2023 đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới cũng trong 3 ngày kể từ khi ra mắt.

Fanpage Black Myth: Wukong thông báo đã bán 10 triệu bản trên các nền tảng

Black Myth: Wukong được coi là tựa game AAA đầu tiên do nhà sản xuất game Trung Quốc phát triển. AAA là thuật ngữ dùng để mô tả tựa game được đầu tư với ngân sách "khủng" và chất lượng cao.