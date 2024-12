Galaxy S25 Ultra: Chip ép xung mạnh nhưng điểm số gây thất vọng

Galaxy S25 Ultra với Snapdragon 8 Elite ép xung gây thất vọng khi điểm benchmark không phản ánh đúng sức mạnh của con chip mới. Có vẻ như Samsung đang gặp khó với tiến trình 3nm GAA khi không cải thiện được tỷ lệ sản xuất như mong đợi. Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy S25 Ultra sẽ chỉ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite từ Qualcomm. Theo thông lệ, siêu phẩm năm 2025 này sẽ được Samsung ưu ái với phiên bản chip có xung nhịp cao hơn bình thường. Dù đã có bằng chứng về việc ép xung Snapdragon 8 Elite qua các điểm benchmark rò rỉ, nhưng đáng tiếc là kết quả lại không mấy ấn tượng. Nhìn lại vài năm gần đây, Samsung luôn "chơi trội" với các phiên bản Snapdragon được tinh chỉnh riêng dưới thương hiệu 'Snapdragon for Galaxy'. Dù chưa rõ liệu Galaxy S25 Ultra có được ưu đãi với phiên bản 'Snapdragon 8 Elite for Galaxy' hay không, nhưng tài khoản @TECHINFOSOCIALS đã để lộ một số điểm benchmark của thiết bị này vào ngày 30/12. Nhìn vào cấu hình, có một điều hơi bất ngờ: flagship cao cấp nhất Galaxy S25 Ultra lại chỉ được thử nghiệm với 12GB RAM, thay vì 16GB như kỳ vọng. Tuy nhiên, tin vui là dòng Galaxy S25 được đồn đoán sẽ có 12GB RAM là tiêu chuẩn, còn riêng Galaxy S25 Ultra sẽ độc quyền phiên bản 16GB RAM cao cấp hơn. Về hiệu năng, trong khi Snapdragon 8 Elite có xung nhịp mặc định 4.32GHz, phiên bản trên Geekbench 6 đã được đẩy lên 4.47GHz ở các lõi hiệu năng và 3.53GHz ở các lõi tiết kiệm điện. Dù vậy, điều đáng nói là S25 Ultra vẫn chưa chạm mốc 10.000 điểm đa nhân - một con số khá gây thất vọng khi so với thiết kế tham chiếu của cùng con chip này. Nhưng này, đừng vội đánh giá mọi thứ qua con số benchmark! Thực tế, các hãng smartphone thường phải cân đối giữa điểm số và trải nghiệm thực tế, đặc biệt là thời lượng pin. Với dung lượng pin dự kiến vẫn giữ ở mức 5.000mAh, có vẻ như Samsung đang ưu tiên tối ưu thời lượng sử dụng hơn là đuổi theo điểm số. Dù sao thì với Snapdragon 8 Elite được ép xung, chúng ta vẫn còn nhiều điều thú vị để chờ đợi ở các bài test khác.