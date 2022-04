Galaxy A53 5G phân khúc 10 triệu đồng có đáng đồng tiền bát gạo?

Ảnh chụp ở điều kiện đủ sáng là không có gì phải chê, chi tiết, màu sắc, cân bằng sáng tốt và dải tương phản rộng. Điều kiện thiếu sáng thì vẫn luôn là điểm mạnh của các sản phẩm Samsung, dù ảnh vẫn có hiện tượng nhiễu, đây là một điều khó tránh khỏi tuy nhiên bù lại các chi tiết trong ảnh không bị bệt.

Về camera, Galaxy A53 có thể tự tin cạnh tranh với những đối thủ chuyên về chụp ảnh như Oppo Reno7 Series và vượt hơn so với iPhone SE 2022.

Pin và thời lượng sử dụng

Máy đảm bảo cho người dùng 1,5 – 2 ngày sử dụng với dung lượng pin lớn 5.000mAh. Thêm vào đó, Galaxy A53 cũng có công nghệ sạc nhanh 25W. Đây là thông số rất ấn tượng đối với một thiết bị tầm trung. Mặc dù vậy, người dùng hầu như bị hút sự chú ý vào việc đây là smartphone tầm trung đầu tiên của Samsung bị loại bỏ củ sạc trong hộp, hơn nữa máy cũng không có khả năng sạc không dây.

Kết luận

Galaxy A53 5G tiếp tục duy trì được những tinh túy của Galaxy A Series, đồng thời được nâng cấp thêm bằng những cải tiến theo hướng S22 Series (vát cạnh, viền mỏng, camera tốt, thậm chí bỏ cả củ sạc). Những điểm thay đổi này là vừa đủ để không gây ra sự nhàm chán lại vừa mang lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Hướng đi của hãng khá táo bạo khi tập trung nâng cấp mọi mặt cho sản phẩm, trong bối cảnh các nhà sản xuất khác làm sản phẩm theo hướng tập trung hơn, ví dụ đầu tư mạnh vào camera (như Oppo Reno7) hoặc vào cấu hình (như Poco, Redmi).

Do vậy, một người có xu hướng an toàn sẽ chọn A53 5G, trong khi khách hàng muốn ảnh selfie "ảo diệu" sẽ chọn Reno7 Series, và sẽ có người chọn một số mẫu cũng giá của Poco, Redmi do có cấu hình nhỉnh hơn một chút.

Nguyên Phú