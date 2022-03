Gái đẹp săn đại gia gặp trúng… siêu trộm

Nhiều cô gái bị trộm tài sản khi lên mạng săn đại gia. Ảnh: CA

Theo điều tra, Phương lên mạng xã hội, dùng tài khoản zalo có tên Bảo Thu để làm quen với nhiều cô gái nhằm mục đích xấu. Mới đây, Phương quen với chị T. (34 tuổi, quê TP.Hà Nội).



Qua trò chuyện, Phương biết chị T. có nhu cầu tìm đàn ông có tiền để cặp bồ, nhằm được chu cấp về tài chính. Phương vạch ra kế hoạch nói là sẽ giới thiệu đại gia cho chị T. khiến chị này tưởng thật.



Thực hiện ý đồ, Phương tạo tài khoản zalo khác tên Minh, rồi giới thiệu cho chị T. rằng, Minh chính là đại gia muốn kiếm người tình.



Sau thời gian trò chuyện qua lại trên mạng xã hội, trưa 14/3 Phương đóng giả là Minh hẹn chị T. đến một khách sạn trên đường Cống Quỳnh, quận 1 để... 'tâm sự'. Sau khi vui vẻ xong, lợi dụng chị T. vào nhà vệ sinh, đại gia đã biến mất cùng với điện thoại IPhone 12 Pro của chị này.



Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã trình báo và công an vào cuộc điều tra.



Về phần Phương, trộm được điện thoại của chị T. nhưng không mở được khóa. Do đó, ngay trong tối 14/3 Phương đã nhờ một người chạy xe ôm mang đến trả cho chị T.



Khi người xe ôm này hẹn gặp chị T., trinh sát công an đã phục kích, tạm giữ. Từ lời khai của người này, trinh sát đã truy xét, bắt giữ được Phương tại một căn nhà ở quận Tân Phú.



Bước đầu, Phương đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của chị T. như trên.



Ngoài ra, Phương khai báo, bằng thủ đoạn đóng giả là đại gia lắm tiền đã dụ dỗ nhiều cô gái vào khách sạn 'vui vẻ' rồi lợi dụng lúc họ mất cảnh giác, ra tay trộm tài sản.



Công an đang mở rộng điều tra và đề nghị ai là nạn nhân của Trương Nhật Phương thì sớm liện hệ trình báo để phục vụ việc xử lý đối tượng.