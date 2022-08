Gái bán dâm cắn đứt rồi nuốt chửng tai của khách ở 'phố đèn đỏ' Pattaya

Phát biểu trên báo giới địa phương, trung tá cảnh sát khu vực Saijai Kamchula cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại về việc một phụ nữ say rượu đã tấn công một du khách du lịch tại ngã tư đèn giao thông. Các nhân viên tuần tra và nhân viên cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra tình hình."

"Có rất nhiều người theo dõi vụ việc liên quan đến Kannika Kamton, một phụ nữ 25 tuổi đến từ tỉnh Buriram, mặc một chiếc áo nhỏ và quần đùi màu trắng, trong tình trạng say rượu nặng. Lực lượng chức năng đã kiểm soát kẻ tấn công, nhưng cô ấy liên tục đá viên cảnh sát bằng chân và chống lại việc bị bắt giữ, vì vậy để khống chế được cô ấy chúng tôi đã phải cử thêm người. Ngoài ra, du khách bị thương đã được điều trị tại chỗ vì tai phải chảy nhiều máu và mất một phần thịt".

Cảnh sát Saijai Kamchula cũng cho biết: "Người phụ nữ sẽ bị giam giữ và bị truy tố trước pháp luật. Có rất nhiều nhân chứng có mặt lúc đó tại hiện trường và cả nạn nhân cũng muốn bắt giam và xét xử kẻ tấn công."