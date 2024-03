'Gái 1 con' mặc váy ảo ảnh đẹp mê, khán giả phải dụi mắt ngắm nhìn

Diệp Bảo Ngọc là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Trưởng thành từ cuộc thi Miss Teen 2010, "bà mẹ 1 con" nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp lối diễn xuất chân thật.

Mới đây, cô tiếp tục nhận được nhiều lời khen có cánh với màn xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc.

Chọn cho mình chiếc váy với vải lót màu nuy, Diệp Bảo Ngọc khoe được hết vóc dáng cuốn hút, đường cong chữ S chuẩn chỉnh.

Điểm đặc biệt của trang phục là cách xử lý vải hợp tông màu da, mang đến vẻ gợi cảm mà lại không hề phô phang. Đây được nhận định là lựa chọn rất khéo của bà mẹ 1 con khi vừa nổi bật trên thảm đỏ mà vẫn đảm bảo độ kín đáo cần thiết.