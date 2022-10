Gã trai trộm 60 thùng bia đem bán để 'cày' game

Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Liên Chiểu và Công an phường Hòa Khánh Nam nhận tin báo của chủ quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm về việ bị kẻ gian trộm cắp tài sản, chủ yếu là bia. Công an xác định tại quán nhậu này bị mất trộm hơn 30 thùng bia các loại vào rạng sáng 18/10.

Nguyễn Văn Hóa tại cơ quan công an.