Gã đồ tể với tội ác chất chồng (P1): Một đêm sát hại 2 người

Xác chết ven đê



Ngày 16/5/2019, người dân vô tình phát hiện ở ven đê sông Hồng thuộc địa bàn xã Thạch Đà (huyện Mê Linh, Hà Nội) một thi thể nam giới.



Công an Hà Nội xác định nạn nhân đã chết trước đó nhiều giờ. Qua khám nghiệm cho thấy, người này bị một vết thương chí mạng vào bụng. Hung khí rất có thể là loại dao bầu.



Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ, vụ án xảy ra từ đêm hôm trước nên không có bất cứ ai chứng kiến. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, cơ quan điều tra đã lần ra danh tính nạn nhân. Đó là anh Hà Văn H (SN 1985, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội).



Tiến hành tìm hiểu về nạn nhân, các điều tra viên được biết trước khi tử vong, vào tối 15/5, anh H có đi ăn uống, hát hò cùng với 2 người khác.



Những chi tiết từ công tác khám nghiệm cho thấy, vết thương trên người nạn nhân rất ngọt, được gây ra bằng loại hung khi sắc bén. Cơ chế hình thành vết thương được các giám định viên nghĩ tới loại dao bầu. Như vậy, nghi phạm hẳn phải là người có kỹ năng sử dụng loại dao này, chưa kể khi ra tay đã có ý định từ trước.



Thời điểm này, hàng trăm đối tượng tiền án, tiền sự, tha tù, các đối tượng cộm cán đều được lực lượng điều tra Công an Hà Nội sàng lọc.



Sau khoảng 33 giờ đồng hồ, khi rà soát nhóm người từng gặp gỡ, đi ăn uống với nạn nhân H vào tối 15/5, các điều tra viên đã lần ra manh mối của nghi phạm số 1.

Nơi anh H bị sát hại (ảnh tư liệu)

Gã đồ tể



Nghi phạm là một người đàn ông có tên Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở xã Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội). Bình vốn làm nghề bán thịt lợn, bản tính lầm lỳ, cục mịch. Thời điểm sau khi xảy ra vụ án, Bình không có mặt tại địa phương.



Kết hợp với nhiều nguồn thông tin, các điều tra viên Công an Hà Nội khẳng định, Bình chính là hung thủ gây ra cái chết của anh H.



Quá trình tìm hiểu, các trinh sát còn nhận ra Bình rất nguy hiểm. Việc bắt đối tượng này phải được thực hiện nhanh nhất có thể.



Với quyết tâm cao độ, cuối cùng các trinh sát Công an Hà Nội cũng phát hiện, bắt giữ được đối tượng Bình. Từ đây, lời khai của gã đồ tể đã lộ ra những tội ác ghê rợn mà hắn gây ra chỉ trong vài ngày.



Tại cơ quan điều tra, Bình lầm lỳ và rất cứng đầu. Gã khai nhận đã ra tay sát hại anh H chỉ vì mâu thuẫn từ va chạm giao thông.



Hôm đó, Bình đang cầm lái chiếc xe ô tô hiệu Toyota trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy do anh H và anh Đoàn Văn T (SN 1996) điều khiển.



Cả ba người chẳng ai nhịn ai nên xảy ra cãi vã rất to. Hai anh H và T đã dùng gạch, gậy, bình xịt hơi cay để tấn công Bình. Bị đánh đau, Bình buộc xuống nước xin lỗi. Về tới nhà, Bình bị đau ở mặt và gáy nên trong lòng ấm ức, lửa thù hận bùng cháy.



Mặc dù không biết H là ai nhưng Bình lại biết anh T do ở cùng địa phương. Tối 15/5, Bình có nhờ anh T gọi H ra uống bia để giảng hòa. Nghĩ Bình thật lòng, anh T đã đồng ý, chẳng ngờ, bị kịch lại được bắt đầu từ đây.



Máu lạnh



Sẩm tối, theo lịch hẹn, Bình đến một quán karaoke ở xã Chu Phan (huyện Mê Linh) tiếp H và T. Nhóm người uống rượu khề khà chán rồi lại "lôi" nhau hát hò. Cuộc chơi diễn ra khá suôn sẻ với nhiều "lời hay, ý đep".



Đến tối muộn, anh H có yêu cầu Bình đưa cho mình 10 triệu để sử dụng vào việc cá nhân. Bình cũng đồng ý. Gã hẹn anh H ra thôn 2 (xã Thạch Đà, Mê Linh) để giao nhận tiền.



Lúc này, Bình lái xe ô tô con từ quán karaoke về nhà. Gã cất xe đi rồi lấy chiếc xe tải loại nhỏ, đồng thời giấu con dao bầu dưới ghế. Bình ra chỗ hẹn, thấy anh H đang đợi. Gã đồ tể chẳng nói chẳng rằng dùng dao bầu đâm một nhát vào bụng anh H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.