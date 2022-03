Gã đồ tể với tội ác chất chồng (P cuối): Lên danh sách những người từng có mâu thuẫn để sát hại

Một ngày giữa tháng 5/2019, người dân phát hiện một thi thể nam giới tại ven đê sông Hồng. Người đàn ông xấu số ấy được xác định tử vong với một vết thương rất nặng trên cơ thể. Khi vào cuộc điều tra, Công an an Hà Nội đã rất "sốc" khi biết rằng, thi thể ấy chỉ là 1 trong 3 nạn nhân xấu số của gã sát thủ làm nghề mổ lợn.



Đêm định mệnh



Sau cuộc va chạm giao thông rồi bị hai anh T và H hành hung vào chiều 15/5/2019, dường như phần "con" trong Bình đã bị đánh thức. Bình về nhà với bộ mặt đau đớn và một tâm hồn chất chứa hận thù.



Gã quyết định gặp cả anh T và H để "giảng hòa". Ý định ban đầu là thế, nhưng ai ngờ rằng, chỉ vài tiếng sau đó, thảm kịch đã xảy ra.



Cuộc nhậu tưởng như rất vui vẻ khi cả 3 người từng mâu thuẫn đã cười đùa, chúc tụng nhau. Khi anh H yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng để "xử lý" việc riêng, Bình đã bắt đầu "hành động".



Anh H bị Bình điều ra nơi vắng để nhận tiền. Anh H chẳng mảy may nghi ngờ, vì có vẻ, tại cuộc rượu, Bình đã thể hiện hết "thành ý" giảng hòa. Tuy nhiên, giữa triền đê vắng vẻ, khi Bình đi chiếc xe tải nhỏ tới, gã chẳng nói nhiều, cầm con dao bầu đâm một nhát khiến anh H tử vong tại chỗ.



Bình lẳng lặng quay lại xe, đi về quán karaoke để đón T. Chẳng hiểu, trong đầu gã đồ tể ấy nghĩ gì, chỉ biết, ít lâu sau đó, tại một địa điểm vắng vẻ khác ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Bình lạnh lùng dùng chính con dao bầu kia sát hại nốt anh T.



Vậy là, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi từ khi xảy ra mâu thuẫn rất nhỏ, Bình từ một người bình thường đã trở thành gã sát thủ máu lạnh. Hai mạng người mãi mãi ra đi đầy oan uổng.