Gã đàn ông cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm dịch lia lịa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 26/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh số 1 (xã Chu Minh, huyện Ba Vì) và được người có mặt tại hiện trường dùng điện thoại quay lại, chia sẻ lên MXH.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông được lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại khai báo y tế nhưng người này không chấp hành, còn buông lời xúc phạm.