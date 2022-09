Gã chồng chặt đứt tay vợ: 'Nếu anh còn sống trở về, mình làm lại em nhé'

Sau khi gây án, Bình băng bó cho vợ và gọi điện cho người nhà đến đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu, rồi đến Công an xã Tam An đầu thú.

Ngày 15/9, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích sau khi chém đứt lìa 2 cánh tay vợ là chị N.T.T (27 tuổi).

Do chị T. nhập viện trong tình trạng bị chém đứt lìa cả hai cánh tay, nên ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển bệnh nhân lên khoa chấn thương chỉnh hình để nối hai tay. Hiện, chị T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được 1 cánh tay bên trái.

Chị T. đã được phẫu thuật và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện

Bố Bình cho biết thêm, mấy ngày qua, ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM chăm sóc cho con dâu. “Đến nay, sức khỏe con dâu tôi đã ổn định. Tuy nhiên, ai hỏi thì nó cứ khóc chứ không nói gì”, ông Hưng vui mừng chia sẻ.

Nguồn cơn từ gã nhân tình của vợ

Như đã đưa tin, trước khi xảy ra vụ việc, chị T. đã nói chuyện qua điện thoại với chồng bằng những lời lẽ thách thức, chửi thề khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Cụ thể, khi biết chồng đã phát hiện ra việc mình có quan hệ ngoài luồng, chị T đã thách thức bằng câu: "Mày giờ sao... Biết rồi sao không dứt đi, sao còn muốn tiếp tục...".

Đến khi về nhà, anh Bình đã không kìm nén nổi cảm xúc, liên tục gặng hỏi vợ: "Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao thương mày như thế sao mày làm như vậy?', người chồng liên tục hét lên 'Trời ơi!' rồi vung dao chém nhiều nhát vào tay của vợ.