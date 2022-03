Gã chồng bị cắt 'của quý' từng cưỡng hiếp con riêng của vợ 6 lần/ngày

Trước tính lăng nhăng của chồng, chị H. làm đơn ra tòa án xin ly hôn nhưng được mọi người khuyên giải, lại từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần và nghĩ thương các con nên chị rút đơn ly hôn.

Con gái bị cha dượng quan hệ cả sáng lẫn chiều đến kiệt sức



Thời gian gần đây, do nghi ngờ tiền bán hàng bị mất trong nhà nên chị H. mua 1 camera, bí mật lắp ở trên cao đầu giường ngủ theo dõi khi mình vắng nhà. Tuy nhiên vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19/3/2022, chị kiểm tra thẻ nhớ camera thì đã phát hiện sự việc động trời....



Khi hỏi con gái, bé kể cho mẹ tất cả sự việc kinh hoàng diễn ra từ tháng 8/2020 đến nay.



Bé bị cha dượng dùng các thủ đoạn đê hèn để đe dọa, ép buộc cháu phải quan hệ tình dục suốt những năm tháng qua không được nói với mẹ. Nếu nói ra, cả hai sẽ bị giết.



Kể lại với Nhịp Sống Việt, chị H. cho biết đã nhiều lần đưa cháu đến Bệnh viện khám vì cháu nói bị đau bụng dưới. Tuy nhiên bệnh viện cho biết cháu có biểu hiện bị viêm đại tràng nên về nhà uống thuốc điều trị.



Nói về những lần đó, con gái chị cho biết đã bị đối tượng quan hệ tình dục cả sáng và chiều. Mỗi buổi đều từ 5, 6 lần nên với thể trạng gầy yếu, cháu đã bị đau phần dưới bụng.

Ngôi nhà chị N. đang sinh sống.

Định mai lên báo công an, nhưng thấy chồng "cởi truồng" nằm ngủ nên dùng dao cắt "của quý"



Chia sẻ trên Nhịp Sống Việt, khi đã có đầy đủ bằng chứng, chị H. định ngày mai sẽ lên công an trình báo. Uất ức không bảo vệ được con, đêm hôm đó, để tránh không đối mặt với gã chồng mất nhân tính, chị ra ngoài ăn uống rượu cùng bạn bè.



Đêm muộn về nhà, chị thấy gã đang ngủ trong tình trạng không mặc quần áo (đối diện là giường của 3 con). Trước cảnh này, chị H. thêm căm phẫn, chỉ vì "cái đó" của chồng mà hại con gái đến mức thân tàn ma dại.



Trong lúc quẫn chí, chị xuống bếp lấy con dao thái thịt mới mua đến bên chồng cắt phăng 1 nhát sát bộ phận sinh dục, làm đứt rời rồi lên xe máy mang cả dao và "tang vật" ra đường quốc lộ vứt bỏ.



Sau đó, chị lên Cơ quan Công an tự thú khai nhận hành vi của mình và trình báo sự việc cháu gái bị xâm hại tình dục.



Hiện nay, con dao đã được Cơ quan điều tra thu giữ. Tuy nhiên bộ phận sinh dục của đối tượng không tìm thấy.