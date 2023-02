G-Dragon thừa nhận không phân biệt nổi cần sa và thuốc lá

Hồi đầu tháng 2, Yoo Ah In bị cấm rời khỏi Hàn Quốc để phục vụ điều tra do bị cáo buộc sử dụng propofol. Sang ngày 10/2, Hankook Ilbo đưa tin độc quyền rằng kết quả kiểm tra nước tiểu của Yoo Ah In cho thấy nam diễn viên dương tính với cần sa nhưng âm tính với propofol.



G-Dragon và Yoo Ah In từng gặp mặt tại một sự kiện