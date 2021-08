G-Dragon bị nghi ngờ biểu diễn lúc say xỉn, sự thật mới xót xa

Your browser does not support the video tag.

Video G-Dragon bị sốt cao nhưng vẫn biểu diễn cực "nhiệt"

Khi vừa kết thúc màn trình diễn và vào hậu trường, G-Dragon lập tức ngã quỵ vì quá mệt. Anh thậm chí còn nằm xuống sàn, nhưng không phải mệt vì say xỉn hay uống rượu, mà là bởi anh đang bị sốt cao.

Các nhân viên xung quanh thấy vậy thì tìm mọi cách để G-Dragon hạ sốt.

Cơn sốt không làm ảnh hưởng đến các phần trình diễn, leader của BigBang chỉ chườm túi đá để làm hạ nhiệt cơ thể rồi lại tiếp tục lên sân khấu và sung sức như chưa có gì xảy ra.