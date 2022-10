Xuyên suốt hành trình dự thi, Bảo Ngọc cố gắng không ngừng nghỉ, trình diễn tự tin và kết quả được cho là vô cùng xứng đáng. Cùng nhìn lại những màn trình diễn ấn tượng của đại diện Việt Nam.

Full phần trình diễn giúp Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental