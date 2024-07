Ford vỡ mộng với kế hoạch điện hóa

Chúng tôi nhận thấy rằng việc điện hóa toàn bộ sản phẩm vào năm 2030 không còn là một lựa chọn tốt đối với Ford và đặc biệt là cho khách hàng của chúng tôi",đại diện Ford nói với Autocar.

Giám đốc Gjaja chỉ ra rằng chi phí cao của xe điện và việc chính phủ giảm bớt các ưu đãi là những lý do chính khiến nhu cầu sử dụng xe điện giảm sút gần đây. Do đó hãng sẽ trở lại với cách tiếp cận đa dạng hệ truyền động, từ đó cho phép khách hàng tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.