Ford Việt Nam và chặng đường 10 năm cùng "K0 Còi"

Chiến lược Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 nhấn mạnh vai trò của việc giáo dục, phổ biến kiến thức về trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, và Ford Việt Nam đang là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc triển khai các hoạt động phục vụ công tác này.

Hơn 100.000 người theo dõi, hàng triệu lượt tương tác với các bài hát, video, bộ tranh biếm họa, game trực tuyến, và gần 10.000 bạn trẻ tham dự vào 14 sự kiện của K0 Còi trong suốt 3.650 ngày qua đã tạo nên các cuộc trò chuyện sôi nổi về an toàn giao thông với sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

Sau 5 năm thực hiện hoạt động Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường (Driving Skills for Life), nhận thấy cộng đồng không chỉ cần trang bị kiến thức lái xe an toàn mà còn cần được nâng cao ý thức tham gia giao thông, Ford Việt Nam triển khai chiến dịch K0 Còi từ năm 2012 với mục tiêu cải thiện văn hóa giao thông của người trẻ.

Tính đến nay, Ford Việt Nam đã triển khai hoạt động Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường được 15 năm, cung cấp hàng trăm khóa đào tạo miễn phí cho hơn 14.000 tài xế tại 15 tỉnh thành trên cả nước. Và dự án K0 Còi trực thuộc chương trình lái xe an toàn này cũng đã song hành được 10 năm.

Thông qua hướng tiếp cận trẻ trung và sáng tạo, K0 Còi truyền tải thông điệp về giao thông một cách ý nghĩa nhưng không kém phần thú vị, hài hước, vừa giễu nhại lại vừa thể hiện khao khát được sống trong môi trường tốt đẹp hơn của những người trẻ.

Trải qua 10 năm hoạt động, K0 Còi đã đạt được những con số ấn tượng trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông: hơn 100.000 người theo dõi trên fanpage, hàng triệu lượt tương tác với các tác phẩm của K0 Còi.