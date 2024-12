Ford thoát mác hãng xe bị triệu hồi nhiều nhất năm

Sau 3 năm liên tiếp đứng đầu danh sách triệu hồi ô tô nhiều nhất năm, Ford đã rời vị trí và nhường chỗ cho Tesla và Stellantis. Theo Carscoops, Tesla và Stellantis (bao gồm các thương hiệu Chrysler, Dodge, Jeep, Ram và Fiat) đã vượt qua Ford để trở thành 2 nhà sản xuất phải triệu hồi nhiều ô tô nhất tại Mỹ trong năm 2024. Trong đó, Tesla chỉ phát động 15 đợt triệu hồi, so với 67 đợt của Stellantis và 62 đợt của Ford. Tuy nhiên khi xét đến tổng số xe bị triệu hồi, con số của Tesla lên đến 5.135.697 xe, so với 4.722.452 xe của Stellantis và 4.370.701 xe của Ford. Trước đó, trong ba năm liên tiếp từ 2021 đến 2023, Ford (bao gồm cả Lincoln) luôn đứng đầu danh sách các hãng xe có số lượng triệu hồi nhiều nhất. Vào năm ngoái, Ford đã phải triển khai 54 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến 5.692.135 xe. Con số này nhiều gấp đôi so với 2.689.297 xe phải triệu hồi của hãng xếp sau là Stellantis trong cùng kỳ. Bước sang năm 2024, Ford tiếp tục là thương hiệu phải triệu hồi nhiều xe nhất tại Mỹ trong nửa đầu năm. Khi đó, giới chuyên gia dự đoán hãng xe này sẽ lại đứng đầu danh sách trong năm thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên tình hình đã đổi chiều khi Tesla liên tục vướng phải những đợt triệu hồi quy mô lớn, mặc dù một số vấn đề chỉ cần khắc phục qua cập nhật phần mềm. Mới đây nhất, hãng xe điện của Elon Musk vừa công bố đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống cảm biến áp suất lốp của 700.000 xe các loại Model 3, Model Y và Cybertruck. Đáng chú ý, động thái này đánh dấu lần thứ 7 trong năm qua, mẫu bán tải điện Cybertruck "lãnh án" triệu hồi. Trở lại với Ford, mặc dù phải triển khai nhiều đợt triệu hồi hơn năm ngoái, số lượng xe bị ảnh hưởng đã giảm. Đây là tín hiệu đáng mừng với hãng trong bối cảnh họ đã và đang nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm giảm số xe phải triệu hồi. Xếp sau Tesla, Stellantis và Ford trong danh sách là Honda với 18 đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 3,8 triệu xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt là GM, Tập đoàn BMW, Toyota-Lexus, Kia, Hyundai-Genesis và Volkswagen (bao gồm Audi). Cuối cùng, Carscoops lưu ý rằng đây chưa phải là xếp hạng cuối cùng bởi các số liệu thống kê chỉ tính hết ngày 20/12. Nếu một trong số các hãng nói trên phải thực hiện một đợt triệu hồi quy mô lớn trong phần còn lại của năm 2024, thứ hạng có thể thay đổi. Lê Tuấn