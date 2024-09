Ford Ranger ra phiên bản giới hạn 300 chiếc tại Malaysia

Nhà phân phối của Ford tại Malaysia vừa giới thiệu phiên bản Ranger XLT Plus Special Edition với những nâng cấp đáng chú ý về trang bị và ngoại thất. Sime Darby Auto ConneXion (SDAC) - nhà phân phối độc quyền của Ford tại Malaysia mới đây đã chính thức ra mắt Ford Ranger XLT Plus Special Edition. Phiên bản đặc biệt này được sản xuất số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc. Theo tên gọi, phiên bản Special Edition được phát triển dựa trên biến thể XLT Plus của Ranger. Xe sở hữu nhiều nâng cấp về ngoại thất bao gồm ốp hốc bánh xe cỡ lớn và thanh thể thao màu đen mờ, bộ tem độc quyền bên hông xe và trên nắp ca-pô. Mẫu bán tải này cũng được bổ sung lưới tản nhiệt mạ crôm và đèn pha LED. Ngoài ra, xe còn có bệ bước chân tích hợp đèn LED với logo Ranger. Phiên bản XLT Plus Special Edition được cung cấp hai tùy chọn màu sắc là xám Meteor và đen Absolute. Nội thất của Ford Ranger XLT Plus Special Edition không khác nhiều so với những phiên bản thông thường ngoài việc bổ sung khay đựng cốc có thể kéo ra bên dưới cửa gió điều hòa trước. Các trang bị nổi bật trong cabin gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10.1 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa tự động 2 vùng. Thùng xe có sẵn ổ cắm điện 12V cho phép cấp nguồn cho các thiết bị khi đi dã ngoại. Cung cấp sức mạnh cho Ford Ranger XLT Plus Special Edition là động cơ diesel bi-turbo 2.0L tạo ra công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Electronic Shift-On-The-Fly của Ford, giúp chiếc bán tải có thể vận hành hiệu quả trên cả đường cao tốc lẫn đi địa hình. Về mặt an toàn, Ford Ranger XLT Plus Special Edition được trang bị các tính năng tiên tiến như Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Hệ thống giảm thiểu lật xe, Hệ thống phanh chủ động, Phân phối lực phanh điện tử (EBD) và Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Theo nhà sản xuất, Ford Ranger XLT Plus Special Edition được thiết kế riêng cho những khách hàng lái xe sành điệu, những người đòi hỏi hiệu suất và những tính năng hàng đầu. Giá của xe được hé lộ dao động từ 143.888-149.388 ringgit (khoảng 856-889 triệu đồng) tùy khu vực tại Malaysia. Lê Tuấn