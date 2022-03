Ford Ranger mang đến sự tự tin nhờ các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái

Các kỹ sư của Ford đã dành hàng nghìn giờ để phát triển và thử nghiệm các tính năng an toàn trên Ranger Thế hệ Mới

"Ranger thừa hưởng nền tảng an toàn vững chắc, xứng danh Mạnh mẽ Đậm chất Ford – Built Ford Tough. Những nỗ lực thử nghiệm an toàn của chúng tôi vượt xa các yêu cầu cần thiết, tất cả để đảm bảo rằng Ranger luôn mạnh mẽ và phù hợp với khách hàng toàn cầu", ông Franco Moras, Quản lý về An toàn Phương tiện cho biết. "Khách hàng không chỉ muốn di chuyển an toàn cùng bạn bè và gia đình, họ còn muốn được tự tin khi vận chuyển hàng hóa. Ranger Thế hệ Mới không chỉ giúp khách hàng xử lý mọi công việc cùng gia đình hay bạn bè, mà còn giúp khách hàng có được sự an toàn, an tâm họ mong muốn. Tất cả là nhờ vào hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái và tính năng an toàn trên mẫu xe thế hệ mới.”