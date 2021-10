Ford Everest: Sự kết hợp hài hoà giữa vận hành và sự đa năng tiện dụng

Không chỉ sở hữu thiết kế đậm chất nam tính, trang bị động cơ mạnh mẽ, công nghệ hiện đại… Ford Everest còn thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam với các trang bị tiện nghi có công năng sử dụng cao để thực sự trở thành người bạn đồng hành đầy tin cậy trên những cung đường.

Một mẫu xe tiên phong…

Là hãng xe luôn đi đầu trong việc hào phóng cung cấp các trang bị công nghệ hiện đại nhất mà mình sở hữu, đó chính là lý do vì sao Ford Everest tại Việt Nam được hưởng lợi nhiều đến vậy khi thừa hưởng hầu như toàn bộ các tính năng cao cấp không hề thua kém các thị trường lớn khác.

Ford Everest là dòng xe SUV tiên phong

Không phải tự nhiên từ một thương hiệu không kém phần nổi tiếng với các dòng xe du lịch, Ford Motor đã có định hướng mới, tập trung dồn mọi thành tựu của mình vào dòng xe gầm cao, điều này đến từ thực tế khi người tiêu dùng trên toàn thế giới đang có xu hướng chuyển dần sang các dòng xe có sự thích ứng tốt hơn, linh hoạt và đa dụng hơn.

Chính vì vậy, điều đó khẳng định vì sao Ford Everest trên toàn thế giới và cả thị trường Việt Nam đều được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn hiện đại, những thành tựu về chế tạo động cơ vốn chỉ thấy trên các mẫu xe hạng sang cao cấp…

Động cơ tăng áp kép phun nhiên liệu trực tiếp, hộp số 10 cấp hiện đại mạnh mẽ nhất phân khúc… hệ thống hỗ trợ an toàn thông minh với đầy đủ các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động; cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, chưa kể các tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động, tự động đánh lái… Chưa bao giờ, Ford gây thất vọng với người tiêu dùng với danh sách các trang bị an toàn hiện đại trên những mẫu xe của mình.