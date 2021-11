Ford Everest - mẫu SUV đáng giá trong những hành trình dài

Ford Everest là người bạn trên những hành trình dài

Hành trình dài cần đặc biệt lưu tâm tới việc lái xe an toàn, Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động (Adaptive Cruise Control - ACC) của Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD sẽ hỗ trợ đắc lực cho bố mẹ - những tay lái tin cậy của gia đình. Với khả năng tự động điều chỉnh tốc độ theo tình trạng giao thông trên đường, hệ thống này sẽ giúp duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, đảm bảo thời gian để bố hoặc mẹ làm chủ hướng lái và phản ứng nhanh chóng với các tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, tính năng Cảnh báo Lệch làn và Hỗ trợ Duy trì Làn đường trên phiên bản này cũng giúp điều chỉnh xe bám theo đúng làn đường cũng sẽ đảm bảo cho gia đình có những chuyến đi đường dài an tâm và an toàn.