Ford Everest dẫn đầu phân khúc SUV hạng D, bỏ xa các đối thủ Santa Fe, Fortuner

Ford Everest gần như đã khẳng định vị trí "vua doanh số" trong phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam, với 8.434 xe bán ra trong 10 tháng đầu năm 2024, bỏ xa các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner... Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 10/2024, Ford Everest đạt doanh số 1.281 xe, tăng 35,1% so với tháng 9, lọt Top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường, góp phần đưa tổng doanh số tích lũy từ đầu năm lên 8.434 xe, vững chắc ở ngôi vị dẫn đầu phân khúc. So với hai đối thủ đáng gờm nhất trong phân khúc, Ford Everest đang tạo ra một khoảng cách rất lớn. Với doanh số tích lũy 4.906 xe, Hyundai Santa Fe hiện đứng thứ hai, nhưng vẫn bị Everest bỏ xa gần gấp đôi. Trong khi đó, Toyota Fortuner, từng là cái tên cạnh tranh trực tiếp với Everest một thời, cũng chỉ có doanh số vẻn vẹn 2.666 xe, chưa bằng một phần ba con số của mẫu SUV nhà Ford. Các mẫu xe khác trong phân khúc còn lại như Mazda CX-8 (2.105 xe), Mitsubishi Pajero Sport (573 xe), và Isuzu MU-X (173 xe) gần như không có khả năng cạnh tranh với Everest về mặt doanh số. Với cách biệt này, Ford Everest gần như nắm chắc vị trí "ngôi vương" trong phân khúc SUV hạng D, khi năm 2024 khép lại. Theo anh Bình, chuyên viên tư vấn bán hàng của một đại lý Ford ở Hà Nội cho biết: "Phiên bản Ford Everest Ambiente hiện đang nhận được ưu đãi lớn nhất với mức giảm lên đến gần 110 triệu đồng. Đây là chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam. Ngoài ưu đãi chính hãng, đại lý còn có thể hỗ trợ giảm thêm giá và tặng kèm các gói phụ kiện giá trị như dán kính, trải sàn, camera hành trình và thẻ bảo dưỡng. Các phiên bản còn lại đại lý đang giảm từ 22-30 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản’’. "Bên cạnh đó, mỗi khách hàng ký hợp đồng mua xe tại tất cả các đại lý trên toàn quốc, sẽ nhận được mã quay thưởng với cơ hội trúng một chiếc Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4, cùng hàng trăm chỉ vàng 9999, từ ngày 11/11/2024 đến ngày 22/11/2024" - anh Bình cho biết thêm. Ford Everest tiếp tục về đích ở vị trí số 1 ở phân khúc SUV hạng D tại thị trường Việt Nam, điều này không chỉ nhờ các chính sách bán hàng linh hoạt từ phía Ford Việt Nam và các đại lý, ví dụ: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ hoặc giảm giá sâu cho các phiên bản thấp vốn có ít nhu cầu trên thị trường. Thành công này còn đến từ chính sức hút nội tại của mẫu SUV hạng D này. Sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, cứng cáp cùng hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại, Ford Everest mang lại nhiều giá trị cho người dùng. Khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ trong phân khúc, mẫu SUV nhà Ford thể hiện rõ nhiều ưu thế vượt trội, từ thiết kế, tiện ích giải trí hiện đại, đến khả năng vận hành. Sự cộng hưởng giữa chính sách ưu đãi hấp dẫn và sự nổi bật của sản phẩm, hứa hẹn sẽ giúp Ford Everest tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, không chỉ sau khi kết thúc năm 2024, mà còn duy trì vị thế đứng đầu ở các năm tiếp theo.