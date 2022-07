Ford Everest 2022 cập bến thị trường Việt Nam: 4 phiên bản giá từ 1,1 tỷ đồng, lột xác toàn diện

Ford Everest thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khối thị trường quốc tế của Ford. Everest thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, thể thao, kết hợp cùng nội thất sang trọng, tinh xảo. Hàng loạt tiện nghi bên trong khoang xe, cùng nhiều công nghệ an toàn, thông minh nhắm đến đối tượng khách hàng ưa thích những chuyến phiêu lưu.

Ford Everest 2022 có sự lột xác toàn diện

Chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest được gia tăng giúp các nhà thiết kế có thể tạo ra ngoại hình mạnh mẽ cơ bắp cho Everest Thế Hệ Mới. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua hệ thống đèn LED hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe, tạo nên vẻ chắc chắn và nam tính. Ở hai bên, các đường gân nổi cứng cáp chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to, tăng cường sự khỏe khoắn và hiện đại cho thiết kế tổng thể.