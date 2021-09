Ford đang bán những mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam?

Ford là một trong những thương hiệu xe hơi ra đời sớm nhất thế giới và là một trong ba trụ cột của ngành công nghiệp ô tô nước Mỹ. Hãng Ford được Henry Ford thành lập vào ngày 16/6/1903 và đặt trụ sở chính tại Dearborn, Michigan, ngoại ô Detroit.

Ford Việt Nam được thành lập thông qua hình thức liên doanh với tỷ lệ sở hữu 75% của Tập đoàn Ford và khai trương nhà máy lắp ráp tại Hải Dương vào tháng 11/1997.

Ford Ranger

Ford Ranger là mẫu xe nắm giữ vị thế "vua" bán tải tại thị trường Việt Nam nhiều năm qua và đến hiện tại, mẫu xe nước Mỹ vẫn chưa có đối thủ xứng tầm. Dòng xe bán tải của Ford mang trên mình thiết kế bề ngoài cơ bắp, mạnh mẽ, khỏe khoắn và mang đậm vóc dáng của xe Mỹ.

Ford Ranger

Ngày 15/7/2021, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam với 5 phiên bản cùng giá niêm yết từ 616- 925 triệu đồng.

Giá Ford Ranger cụ thể như sau:

Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT: 925 triệu đồng

Ranger LTD 2.0L 4x4 AT: 799 triệu đồng

Ranger XLS 2.2L 4x2 AT: 650 triệu đồng

Ranger XLS 2.2 4x2 MT: 630 triệu đồng

Ranger XL 2.2 4x4 MT: 616 triệu đồng

Ford Ranger Raptor

Ranger Raptor là mẫu xe bán tải hiệu năng cao được xây dựng dựa trên nền tảng của Ranger T6, đồng thời thừa hưởng nhiều ưu điểm vượt trội của "đàn anh" Ford F-150. Đối thủ trực tiếp của Ford Ranger Raptor trên thị trường ô tô thế giới là Chevrolet Colorado ZR2 và Toyota Tacoma TRD Pro.

Ford Ranger Raptor

Tại Việt Nam, Ford Ranger Raptor được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Điểm mạnh thực sự của Ranger Raptor là khả năng vận hành với khối động cơ diesel tăng áp kép có dung tích 2.0L cho công suất cực đại 213 mã lực và mô men xoắn tối đa 500Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.