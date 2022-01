Ford Bronco Raptor trình làng: Khả năng off-road vượt trội, động cơ hơn 400 mã lực

Ford cho biết khung đó kết hợp các tháp giảm xóc mới giúp tăng độ di chuyển của bánh xe (thêm 13 inch phía trước và 14 inch phía sau) và độ bền khi vượt địa hình, trong khi lớp mạ chống trượt và chống trượt hạng nặng bảo vệ toàn bộ hệ thống lái từ cản trước đến phía sau của động cơ, hộp số và hộp số. Các thanh ray bằng đá gia cố dành riêng cho từng mẫu với ván chạy có thể tháo rời cũng có mặt, đồng thời xà ngang trụ B và trụ C cũng đã được gia cố, do đó cải thiện độ cứng xoắn so với một cửa Bronco bốn cửa tiêu chuẩn hơn 50%.

Thân xe Ford Bronco Raptor

Các trục do Ford Performance phát triển cũng có tính năng, với cảm hứng Ultra4. Trục sau vững chắc đã được nâng cấp thành bán nổi Dana 50 Heavy-Duty AdvanTEK với hộp số 235 mm. Ở phía trước, bộ phận dẫn động cầu trước của Dana 44 AdvanTEK có các nửa trục nâng cấp với hộp số 210 mm. Kết hợp với nhau, chúng làm tăng chiều rộng đường ray thêm 8,6 inch lên 73,6 inch. Trục dẫn động trước và sau lớn hơn cũng được đưa vào để xử lý mô-men xoắn tăng thêm trên các bánh xe và khoảng sáng gầm xe tối thiểu đã được tăng lên 13,1 inch, tăng 4,8 so với Bronco cơ sở.