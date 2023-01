Food tour Hải Phòng dịp Tết với 500.000 đồng

Các loại bánh khác như bánh giò, bánh gio, bánh bột lọc ăn vừa miệng, không có gì đặc sắc. Các món bánh tại quán giá 20.000-40.000 đồng/món.

Bữa tối no căng bụng với ốc kiểu Hải Phòng

Trước khi kết thúc chuyến đi, chúng tôi vẫn để dành bữa tối để thử các món ốc kiểu Hải Phòng. Khi tham khảo trên mạng, tôi tìm thấy thông tin một số hàng ốc nổi tiếng trên đường Máy Tơ, Lê Lợi, Hàng Kênh. Hoa dẫn chúng tôi đến hàng ốc trên đường Miếu Hai Xã, khá gần trung tâm thành phố và nhiều người địa phương hay ăn.

Chúng tôi gọi thử ốc hương sốt trứng muối, ốc móng tay xào bơ, ngao hấp Thái, sò huyết nướng, hàu nướng, ốc len xào dừa, càng cùm sốt me. Các loại ốc khá to và tươi, giữ được hương vị thơm ngon khi chế biến. Nước chấm ốc có thêm rau thơm tạo nên hương vị đặc trưng, khác với nước chấm ốc ở Hà Nội và TP.HCM.

Các món ốc khá tươi ngon, sạch sẽ và bắt mắt, có giá từ 70.000 đồng/món.

Nước sốt ở đây thực sự ngon, vừa miệng, hợp khẩu vị với cả nhóm. Trong các loại sốt trứng muối, sốt bơ, sốt me, tôi ấn tượng nhất với sốt me. Vị sốt me hơi chua, thêm vị đậm của mắm, ăn kèm với hành phi khá hợp và lạ miệng.

Tuy nhiên các món ăn kèm như nem chua rán, cóc dầm chưa đặc sắc. Giá cho mỗi món ốc tại quán từ 75.000 đồng. Cả bữa ăn chúng tôi bỏ ra khoảng 1,2 triệu đồng cho hơn mười món ốc tại đây.

Trước khi ra về, chúng tôi vẫn kịp mua bánh mì Hải Phòng về làm quà. Món bánh mì này ở đâu cũng có, nhưng thứ làm nên sự khác biệt chính là loại tương ớt chua ngọt ăn kèm. Bánh mì Hải Phòng nhỏ hơn các loại bánh mì bình thường, chỉ có nhân pate nhưng khiến bao thực khách say đắm.

Tổng kết sau một ngày, chúng tôi đã được thử gần hết các món ăn đặc trưng do chính người Hải Phòng giới thiệu. Những quán ăn địa phương không nổi tiếng trên mạng xã hội, không được nhiều người review, nhưng vẫn giữ được chất lượng và giá cả phải chăng. Với chi phí ăn uống khoảng 500.000 đồng/người, du khách đã có một chuyến du lịch Tết no căng bụng và nhiều trải nghiệm.