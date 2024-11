Font chữ MV 'Trình' của HIEUTHUHAI gây sốt, có sẵn trong Adobe

Font chữ trên thumbnail của MV 'Trình' do HIEUTHUHAI trình bày đang trở thành đề tài được quan tâm. Phát hành từ ngày 6/11, MV "Trình" của HIEUTHUHAI gây sốt mạng xã hội, hiện tại đã đứng hạng 1 trên trending mục Âm nhạc của YouTube. Điều khiến cộng động quan tâm không kém phần nhạc chính là font chữ trên ảnh thumbnail của MV. Hiện tại đây là font chữ đang được săn đón không chỉ bởi khán giả mà cả các nghệ sĩ khác. Font chữ "Trình" trong MV của HIEUTHUHAI có trong Adobe Express. Cụ thể, HIEUTHUHAI đã sử dụng font chữ Carol Gothic để tạo nên chữ TRÌNH trên thumbnail của MV. Đây là font chữ chỉ có trong Adobe Express, phiên bản có trả phí của phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nổi tiếng Adobe. Carol Gothic mang phong cách hoài cổ, "gothic" những năm 90 giống như tên, trước kia thường xuyên được sử dụng để chèn quote trên ảnh. Người dùng có thể trải nghiệm thử font chữ Carol Gothic này trên trang font chính thức của Adobe. Trên MyFonts, Carol Gothic được bán với giá 47,05 đô la Úc, tức hơn 772 nghìn đồng. Có thể thấy, đây là font chữ được ưa chuộng nhưng không hề miễn phí. Trải nghiệm font chữ Carol Gothic trên trang của Adobe. Tuy vậy, người dùng có thể sử dụng miễn phí một số font giống với Carol Gothic, như Canterbury, Old English Text MT, waxwork, Manuscript... để trải nghiệm thử nếu không muốn bỏ ra mức giá như trên để sở hữu font.