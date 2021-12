"Flow - Dòng chảy": Khám phá con đường dẫn đến hạnh phúc

Your browser does not support the audio element.

Mihaly Csikszentmihalyi - cây đại thụ của ngành Tâm lý học hiện đại - sẽ giúp bạn biết cách cải thiện chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần nhờ đưa mình vào trạng thái dòng chảy để đắm mình vào trải nghiệm tối ưu.

Nhắc đến Mihaly Csikszentmihalyi hầu hết chúng ta sẽ nghĩ ngay đến vị cha đẻ của thuyết "Dòng chảy". Thuyết này được xem như trụ cột trong tâm lý học tích cực, vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu và áp dụng trong hầu hết các ngành Khoa học Xã hội, Kinh tế, thậm chí trong nghiên cứu sự tiến hóa của nhân loại, và các lĩnh vực đời sống khác nhau, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, bao gồm cả tâm lý trị liệu, cải tạo tội phạm vị thành niên, giáo dục, âm nhạc...