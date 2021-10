Finneas - Anh trai Billie Eilish chính thức phát hành album đầu tay 'Optimist'

Lên kế hoạch cho album này từ lâu, Finneas bắt đầu thời gian quảng bá bằng cách ký hợp đồng thu âm với một trong những gã khổng lồ của thị trường âm nhạc - Universal Music. Single đầu tiên được anh phát hành là A concert six months from now, một ca khúc sử dụng guitar acoustic trước khi “thức tỉnh” bằng những âm thanh đầy bất ngờ và táo bạo.

Trước Optimist, ca sĩ Finneas được công chúng quan tâm sau tiếng vang từ EP Blood harmony. Bao gồm 8 ca khúc, dự án không chỉ có những tác phẩm ấn tượng mà còn cho thấy tài năng của nghệ sĩ 24 tuổi trong nhiều vai trò khác nhau.

Vào đầu năm nay, Finneas cùng Billie Eilish đã nhận về 2 giải Grammy cho những dự án chung đôi của 2 anh em. Đóng vai nhà sản xuất, Finneas nhận giải Record of the Year dành cho Everything i wanted, trong khi danh mục Best Song Written For Visual được No time to die chiếm lĩnh. Đây cũng là bài hát chủ đề cho bộ phim mới nhất về chàng điệp viên 007, mới được ra rạp vào ít ngày qua.