FIFA: Tuyển futsal Việt Nam kiêu hãnh rời World Cup

Nhằm động viên tinh thần toàn đội và ghi nhận những nỗ lực, tinh thần thi đấu cống hiến hết mình của tuyển futsal Việt Nam, VFF quyết định thưởng cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang 500 triệu đồng. Trước đó, tuyển futsal Việt Nam cũng đã được thưởng 1,5 tỷ đồng sau khi kết thúc hành trình tại vòng đấu bảng.

Video tuyển futsal Việt Nam 2-3 Nga:

Your browser does not support the video tag.

Huy Phong