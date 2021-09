FIFA, AFC hết lời khen ngợi tuyển futsal Việt Nam

AFC ấn tượng với hình ảnh chiến đấu kiên cường của tuyển futsal Việt Nam: "Họ đã chơi lăn xả trước sức ép lớn của CH Séc. Trong khi đối thủ bế tắc, Châu Đoàn Phát xuất sắc mở tỷ số cho Việt Nam.

Dù sau đó CH Séc có bàn gỡ hòa 1-1, nhưng đây là kết quả thành công của futsal Việt Nam. Họ sẽ gặp Nga ở vòng 1/8 World Cup 2021. Xin được chúc mừng Việt Nam!".

Video tuyển futsal Việt Nam 1-1 CH Séc:

Đại Nam