FED tăng lãi suất, giá vàng sẽ thế nào?

Tuy nhiên trái với quy luật này, ngay sau khi FED tăng lãi suất, giá vàng thế giới lại bật tăng. Cụ thể, đầu giờ sáng nay (18/3), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.942 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Đánh giá về động thái này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc tăng lãi suất của FED là để kiểm soát lạm phát khi lạm phát ở Mỹ đã lên tới 7,9% trong vòng 1 năm qua, mức cao nhất 40 năm qua. Lãi suất cơ bản tăng sẽ khiến giá trị USD và lãi suất trái phiếu tăng. Theo quy luật tài chính, giá vàng sẽ giảm.

“Nhưng thời điểm này, vàng và USD sẽ tăng cùng chiều. USD tăng do khủng hoảng kinh tế và trong khủng hoảng vàng sẽ tăng cao do vàng như hầm trú ẩn an toàn về tài chính, nhất là trong bối cảnh địa chính trị bất ổn như hiện nay”, ông Hiếu nhận định.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng nêu quan điểm, tình hình hiện tại rất khó để đoán được biến động của giá vàng. FED tăng lãi suất cơ bản, sẽ củng cố giá của USD, USD tăng thì sẽ kìm hãm giá vàng. Nhưng cuộc chiến Nga - Ukraina hiện vẫn chưa biết sẽ diễn biến thế nào, nên khó đoán được diễn biến của giá kim loại quý.

Vàng luôn được coi là tài sản tiềm năng trong khoảng thời gian cuối năm 2022, đặc biệt là khi các mặt hàng có giá gây sốc vì thiếu hụt nguồn cung. Vì vậy, không loại trừ khả năng vàng sẽ tiếp tục tăng.