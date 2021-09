FBI điều tra vụ Britney Spears bị cha nghe lén điện thoại

"Ông Spears vượt qua những ranh giới khó chấp nhận. Mặc dù chưa chắc chắn là bằng chứng, cáo buộc trên dẫn đến cuộc điều tra nghiêm túc. California đề cao sự công bằng, đồng ý giữa hai bên", luật sư khẳng định.

Trong bộ phim tài liệu của New York Times, một cựu thành viên thuộc đội an ninh do Jamie thuê tiết lộ ông tìm cách theo dõi con gái.