Fantasy Premier League vòng 19: Những điều cần biết

Nếu Luton mong chờ sự khác biệt ở trận đấu với Sheffield United, họ có thể cần phải dựa vào các tình huống cố định. Alfie Doughty là phương án tấn công hiệu quả bên cánh trái khi trực tiếp thực hiện các pha đá phạt góc hoặc đá phạt. Chỉ có 3 đội ghi được nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định nhiều hơn Luton. Do đó, phương án dùng Doughty đáng để cân nhắc.

Theo các chuyên gia của Rotoballer, Newcastle là đội có nhiều cơ hội giữ sạch lưới mùa này khi gặp Nottingham. Tại sân nhà, “chích chèo” chỉ mới thủng lưới 4 bàn và giữ sạch lưới 6/7 trận gần nhất tại thánh địa của mình. Trong khi đó, Nottingham chỉ mới ghi 7 bàn trên sân khách từ đầu mùa. Với những lí do đó, cửa Newcastle thắng trận và giữ sạch lưới rất cao.

Arnold đã ghi 58 điểm ở 7 trận gần nhất. Ảnh: EPL

Với những game thủ có kinh phí dư dả, có thể sử dụng Arnold thay Tsimikas. Theo thống kê, Arnold đã ghi 58 điểm ở 7 trận gần nhất tại Fantasy Premier League và đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng lối chơi của Liverpool.

Ai làm đội trưởng?

Mohamed Salah của Liverpool là phương án nên được ưu tiên khi anh cùng đồng đội gặp Burnley. Đây là trận đấu hứa hẹn cởi mở, nơi hai đội sẽ chơi tấn công. Ngoài ra, tiền đạo Dominic Solanke – người ghi 17 điểm vòng trước cũng là ứng viên sáng giá để đeo băng đội trưởng khi anh cùng đồng đội gặp Fulham tại sân nhà.

Dominic Solanke đã ghi 17 điểm vòng trước, xứng đáng đeo băng đội trưởng khi đội gặp Fulham. Ảnh: Reuters

Theo 2 chuyên gia Jamie và Tome của All About FPL, Salah có thể được xoay tua sau trận đấu căng thẳng với Arsenal. Vì vậy, sẽ an toàn hơn nếu chọn Son Heung-min, người sẽ tiếp Brighton trong một trận đấu khá hấp dẫn, hứa hẹn có nhiều bàn thắng. Son thi đấu ấn tượng thời gian gần đây nên anh vẫn là lựa chọn đáng để tin tưởng trong một vòng đấu hứa hẹn sẽ rất khó lường.