Fans nổi da gà với giọng Kim Jong Kook: 'Anh hát bằng cơ bắp à?'

Nam ca sĩ có những pha xử lý nốt cao trong các ca khúc khiến đông đảo khán giả phải trầm trồ. Thậm chí, những bài hát cao ngất chỉ dành cho tông giọng nữ cũng được anh "cân" vô cùng mượt mà.

Điển hình là Tears và Speechless. Đây là hai ca khúc nổi tiếng với những nốt cao chót vót. Thế nhưng với Kim Jong Kook vẫn chỉ là "chuyện nhỏ".

Hát với tông nữ, nam idol vẫn khiến người nghe phải trầm trồ thán phúc.