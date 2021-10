Fans 'giận tím mặt' vì thêm 1 thành viên Twice đột nhiên đi vắng

Hôm qua (19/10), các cô gái nhómTwiceđã có mặt tại lễ trao giải E-Daily Culture Awards lần thứ 8. Twice vinh dự 0nhận giải Concert xuất sắc nhất với TWICE: World In A Day.

Tưởng rằng chỉ có Jeongyeon vắng mặt vì lí do sức khỏe, vậy mà fan còn rất bất ngờ khi Tzuyu cũng không xuất hiện. Đội hình Twice tại sự kiện chỉ có 7 thành viên.