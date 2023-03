Fanpage có tick xanh giả mạo Mbappe được quản lý bởi người Việt

Tài khoản giả mạo của Mbappe cũng được Facebook cấp tick xanh như chính chủ. Ảnh: Xuân Sang.



Khi người dùng tìm kiếm từ khóa “Kylian Mbappe” trên Facebook, nền tảng trả về kết quả dẫn đầu là hai fanpage có tên cầu thủ người pháp. Đáng nói, hai trang này đều được mạng xã hội thuộc Meta cấp tick xanh, xác minh tài khoản chính chủ.

Trong đó, trang Facebook có đường dẫn @k.mbape đăng nhiều nội dung bất thường. Ví dụ, đêm 1/3 (giờ Việt Nam), fanpage này đăng bài ăn mừng danh hiệu FIFA The Best của Mbappe trong đội hình xuất sắc. Đáng nói, phần mô tả bức ảnh lại gây nhiều tranh cãi. “Thêm một danh hiệu nữa được đón về nhà. Xin chúc mừng Leo Messi, anh là The Best, tất nhiên là sau G.O.A.T (cầu thủ hay nhất mọi thời đại) Ronaldo”, trang này viết.