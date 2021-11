Fandom bị chê trách cư xử vô văn hóa khiến NCT mất mặt

NCTzens - cộng đồng fan của nhóm nhạc nổi tiếng NCT đã khiến cộng đồng mạng thực sự phẫn nộ trong thời gian gần đây.

Vào ngày 30/10 một trong những sự kiện âm nhạc hiếm hoi của Kpop trong năm 2021 được diễn ra có khán giả. Sự kiện mang tên “Kpop in Suncheon 2021” có sự tham gia của các nhóm nhạc hàng đầu: NCT DREAM, BTOB, Brave Girls, Oh My Girl, TXT, AB6IX và Hot Issue.

Có fandom lớn, NCT DREAM là nhóm nhạc được chú ý nhiều nhất. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kèm theo nhiều vấn đề theo đó.

Theo đó, trong sự kiện âm nhạc, các fan của các nhóm nhạc được bố trí ngồi cách xa nhau do ảnh hưởng của đại dịch. Trong concert, fan của các nghệ sĩ khác đều tuân theo quy định của ban tổ chức ngồi đúng vị trí, không chắn tầm nhìn của người khác, và chỉ ngồi vỗ tay theo các màn trình diễn.