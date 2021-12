Fancam giữa Han So Hee và Yoo Ah In tại AAA 2021 gây sốt

Vào ngày 7/12, một video có tiêu đề: ”Yoo Ah In và Han So Hee ngượng ngùng chào nhau tại một lễ trao giải” đã được một người dùng đăng tải trên Youtube và thu hút nhiều sự chú ý.

Fancam này được quay tại KBS Arena ở Gangseo-gu, Seoul, nơi diễn ra Lễ trao giải 2021 Asian Artist Awards (AAA 2021) vào ngày 2/12.

Nữ diễn viên Han So Hee của My Name và Yoo Ah In của Hellbound đã bị người hâm mộ “bắt gặp” khoảnh khắc tương tác vô cùng đáng yêu với nhau.