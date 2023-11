Fan Việt nhờ Westlife hát đám cưới, khâu tổ chức đêm thứ 2 ra sao?

"Chương trình đã cải thiện ở một số điểm, ghế xếp sát nhau hơn, khu vực Cat 7 được bố trí xa hơn. Tuy nhiên đêm thứ 2 thành công hơn đêm thứ nhất chủ yếu nhờ fan và Westlife, còn vẫn có những lỗ hổng từ Ban Tổ chức.

Lều kỹ thuật làm lại dạng mái bằng nhưng vẫn ảnh hưởng tới một số khán giả trên khán giả. Tôi thấy nhiều người cự cãi với nhân viên Ban Tổ chức để đòi đổi ghế ngồi. Đa số tự bỏ ghế, kiếm ghế trống khác. Fan vào sân thì tự tìm chỗ phát gậy ánh sáng, phát quạt còn Ban Tổ chức cũng không hỗ trợ nhiều", chị Nga cho hay.



Westlife mời khán giả lên sân khấu giao lưu, cùng hát ca khúc "Nothing's gonna change my love for you".

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm nhạc là màn tương tác giữa Westlife và khán giả tên Nhi. Fan nữ này ngồi khu Cat 1, cầm gậy ánh sáng cùng băng rôn có dòng chữ: "Các anh có thể hát trong đám cưới của em không?" và nhanh chóng được Westlife để ý, mời lên sân khấu.

Nữ khán giả hát Nothing's gonna change my love for you cùng Westlife và được Mark Feehily trao cái ôm tình cảm. Trong phần giao lưu, nữ khán giả nói đám cưới của cô sẽ tổ chức năm 2024 và hy vọng Westlife sẽ trở lại Việt Nam đúng dịp này.

Để đáp lại tình cảm của fan, Westlife còn đề nghị gọi video call cho chồng sắp cưới của nữ khán giả, song vì mạng yếu nên cuộc gọi... bất thành.