Fan Việt lên đồ cá tính, khoe vẻ gợi cảm xem Blackpink diễn ở Hà Nội

Chiều 29/7, người hâm mộ nhóm Blackpink tập trung đông đảo tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chuẩn bị tham dự đại nhạc hội Born Pink. Nhân dịp thưởng thức sự kiện âm nhạc, nhiều bạn trẻ lên đồ cá tính, sẵn sàng "đu" cùng nhóm Blackpink.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, gu thời trang của khán giả tham dự đại nhạc hội vô cùng đa dạng, với sắc hồng - đen chiếm ưu thế.

Huế (SN 2003, TPHCM, bên trái) chọn trang phục lấy cảm hứng từ phong cách Y2K (thời trang ở những năm 2000), phối theo tông hồng đen - màu đại diện của Blackpink. Vì hâm mộ Jennie nên cô chọn kiểu tóc giống giọng ca "You And Me" từng diện (Ảnh: Toàn Vũ).

Các bạn fan (người hâm mộ) lăng xê hàng loạt xu hướng thời trang đang thịnh hành như: Áo corset (áo nịt ngực), trang phục xuyên thấu, bodysuit (áo liền quần bó sát) nhằm tôn vóc dáng gợi cảm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trang phục màu hồng - đen được người hâm mộ kết hợp ngẫu hứng giày và phụ kiện. Số đông bạn nữ chọn chân váy ngắn, quần ống rộng, phối với giày boots, giày thể thao nhằm dễ di chuyển (Ảnh: Mạnh Quân).