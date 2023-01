Fan Việt bất chấp mọi địa hình để xem được 'chị đại' CL trình diễn

Không chỉ ở khu vực phía trước sân khấu, rất nhiều tòa nhà cũng như hàng quán xung quanh phố đi bộ đều có khán giả đứng xem chật kín.

CL mang đến chương trình các ca khúc hit quen thuộc như: Spicy, Hwa, The baddest female, Can't nobody, Star... Không thể thiếu I am the best hay I don't care. Dù phải hát và nhún nhảy liên tục nhưng CL vẫn giữ được độ sung trong từng tiết mục.