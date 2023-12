Fan tuổi trung niên - động lực mới của ngành giải trí Hàn Quốc

Sự kiện này đã thu hút nhiều phụ nữ trung niên lần đầu tiên đến một sân vận động bóng đá, đánh dấu lượng người tham dự lớn nhất kể từ khi K-League bắt đầu theo dõi lượng khán giả trả tiền vào năm 2018.

Làm phong phú cuộc sống của người trung niên

Tác giả có bút danh Jowi cho biết các nhà sản xuất văn hóa đại chúng đã nhận ra tầm quan trọng của thị trường trung niên và tiềm năng đáng kinh ngạc của cộng đồng người hâm mộ mới này.

Điều này đã khiến Jowi viết cuốn sách Why Do We Love Lim Young-woong? (Tạm dịch: Tại Sao Chúng Ta Yêu Thích Lim Young-woong?). "Trong cộng đồng người hâm mộ trung niên, nhận thức ngày càng tăng rằng hành động của họ có thể mang lại những thay đổi trong ngành công nghiệp âm nhạc và bối cảnh thị trường.

Nhận thức 'chúng tôi có thể thay đổi thị trường' có thể đóng vai trò như một động lực làm phong phú thêm cuộc sống của những người hâm mộ này", Jowi nói.

Những người hâm mộ lớn tuổi này đánh dấu sự trỗi dậy của thế hệ người cao tuổi năng động. Họ ổn định về tài chính, sẵn sàng thách thức những nỗ lực mới ngay cả sau khi nghỉ hưu và trở thành một lực lượng quan trọng trong xã hội.