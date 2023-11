Fan truy tìm người mẫu ngoại quốc xinh đẹp trong MV mới của Jungkook (BTS)

Ngày 3/11, Jungkook phát hành album đầy đủ của mình, Golden, với ca khúc chủ đề Standing Next To You. Sau nữ diễn viên Han So Hee trong Seven, em út BTS có nàng thơ mới là người đẹp ngoại quốc trong MV vừa ra mắt.

Việc Jungkook tương tác với bạn diễn nữ không có gì lạ lùng, nhưng lần này, người hâm mộ thực sự phấn khích. Hai người có nhiều khoảnh khắc đầy say mê, ấn tượng nhất là phân đoạn nam idol giơ tay vuốt má cô gái, dù chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ cho cộng đồng mạng “dậy sóng”.

“Cách anh vuốt má cô thật nhẹ nhàng”, “Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi vì tôi sẽ tan chảy ngay tại đó”, “Sức hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời”… là một vài trong hàng loạt bình luận được để lại trên X (Twitter).